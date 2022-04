Oligarca apoiante de Putin financiou fundação do príncipe Carlos

O nome do oligarca Viatcheslav Kantor foi adicionado, esta semana, à lista de pessoas sancionadas no Reino Unido, para “mostrar à elite russa que não pode lavar as mãos das atrocidades cometidas por ordem de Putin”, indicou a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, citada pela BBC.

Mas, no Reino Unido, o nome de Kantor acaba por arrastar a família real para mais uma situação desconfortável: o magnata, accionista maioritário da Acron, empresa russa de fertilizantes minerais, com uma fortuna avaliada em 11,6 mil milhões de dólares (10.700 milhões de euros), foi um dos beneméritos da Fundação do Príncipe, à qual doou pelo menos 300 mil libras (360 mil euros) em 2000. O episódio está, agora, a ser lembrado para alertar o herdeiro da coroa para a necessidade de se afastar do dinheiro russo, como fez questão de sublinhar Graham Smith, do grupo antimonárquico Republic, ao Mirror.

Outros doadores russos para a caridade do príncipe de Gales incluem os magnatas Yury Shamara e Oleg Smirnov, que não foram sancionados, e a Fundação do Príncipe está ainda a ser investigada sobre a aceitação de fundos em troca de títulos honoríficos, depois de um assistente do príncipe ter prometido o título de cavaleiro ao saudita Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz. No entanto, a Clarence House é peremptória a dizer que “o príncipe de Gales não tinha conhecimento da alegada oferta de honras ou cidadania britânica com base na doação às suas instituições de caridade”.

No caso de Viatcheslav Kantor há ainda o facto de ser um dos principais financiadores do King Edward VII, o hospital a que a rainha recorre, e de terem sido as suas avultadas doações que permitiram construir o Centro Médico Kantor, inaugurado este ano, que conta com sete andares de serviços de tratamento e diagnóstico.

Os outros oligarcas que se juntaram à lista são o fundador da empresa de fertilizantes Andrey Guryev, o director da empresa de fabrico de camiões Sergey Kogogogin, o produtor de diamantes Sergey Sergeyevich Ivanov, o chefe da empresa de gás natural Leonid Mikhelson, o chefe executivo da Gazprombank Andrey Akimov, o chefe executivo da Gazpromneft Aleksander Dyukov e Boris Borisovich Rotenberg, o filho do co-proprietário do maior produtor russo de gasodutos SGM.