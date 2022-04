Invictus Cruises quer ser “o” operador marítimo-turístico no Douro

Com um modelo de “passeios desenhados à medida”, a empresa do grupo Colorstar está direccionada para o mercado premium e conta com uma frota de dois barcos novos produzidos pela Invictus Yacht.

Apresentam-se como a única “empresa marítimo-turística em Portugal a trabalhar com uma frota de barcos novos” e, garantem, não querem “ser mais um”. Querem “ser ‘o’ operador marítimo-turístico no Douro a trabalhar no mercado premium”. Após um “ano zero” que serviu para perceber “como estava o mercado”, o “sucesso foi tão grande” para a Invictus Cruises que, desde este mês, a empresa do grupo Colorstar tem mais um barco a navegar no rio Douro: o TT460, um modelo exclusivo produzido pela Invictus Yacht com 14,27 metros de design italiano, conforto, elegância e discrição.

Devido à pandemia da covid-19, transitaram no rio Douro em 2020 226.333 passageiros, menos 86,24% do que em 2019 - as embarcações estiveram paradas entre Março e Julho. Em 2021, já com sinais de retoma, a via navegável do Douro recebeu 279.151 passageiros, uma recuperação de 23,34% face ao ano anterior.

Os números divulgados pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), gestora da via navegável, sustentam que, embora de forma ainda lenta, 2021 já marcou o regresso à normalidade do turismo fluvial no Douro e Patrícia Carvalho confirma essa tendência.

Em conversa com a Fugas, a gestora de negócio da empresa explica que, embora o projecto da empresa marítimo-turística tenha surgido “em plena pandemia” e que “o primeiro ano foi um ano zero”, o diagnóstico, “quando as restrições foram aliviadas”, foi “muito positivo”.

Foto Invictus Cruises Alberto Cocchi

“No primeiro ano tivemos algumas restrições. Uma grande quota-parte do nosso mercado é o português, que valorizamos e queremos continuar a servir com a maior qualidade, mas estamos também com os olhos postos no mercado canadiano, norte-americano e inglês. Aí, com as restrições com as viagens, deixou-nos a apalpar o pulso para tentar perceber a situação do mercado.”

Com as “reservas a começarem a surgir com muita frequência” e “o feedback dos clientes a ser óptimo”, a marítimo-turística sediada na Douro Marina, na Afurada, Vila Nova de Gaia, “garantiu ainda no ano passado várias reservas para 2022”, e, este ano, já tem “reservas para 2023”. “Isso deu-nos segurança para a compra do novo barco. A Invictus Cruises deixou de ser um projecto e passou a ser uma empresa”, explica Patrícia Carvalho.

Assim, com “o reforço da frota com o TT470 comprado através da Ondastar”, que também pertence ao grupo Colorstar, a Invictus Cruises tem na sua frota “as duas melhores e mais luxuosas embarcações da Invictus Yacht”.

“Este novo modelo é uma escolha lógica. Não existe nenhuma empresa marítimo-turística em Portugal a trabalhar com uma frota de barcos novos, como a Invictus. A escolha dos barcos prendeu-se com questões que o mercado com que trabalhamos valoriza bastante. Desde logo, o design italiano, que lhe confere elegância e discrição. Tudo nos barcos está pensado ao detalhe para que o cliente que esteja habituado a um serviço premium se sinta em casa”, diz a responsável pela gestão de negócios da Invictus Yacht.

Sendo uma empresa “com passeios desenhados à medida” e um “leque de clientes alargado” – “Temos casais, famílias com filhos, grupos de amigos e muita procura do mercado corporate” –, a Invictus Cruises, refere Patrícia Carvalho, trabalha “muito com agências, operadores turísticos e hotéis” e, para além dos programas já predefinidos que podem ser consultados no site da empresa, a parceria com “quintas e hotéis criteriosamente seleccionados” permite que cada cliente, se assim pretender, faça um programa desenhado à sua medida nos 210 quilómetros de águas navegáveis do rio Douro: “Tentamos, mais do que oferecer um passeio de barco, oferecer uma experiência completa ao cliente, e que vá ao encontro daquilo que procura.”

Tudo isto, marcando a diferença. “Não queremos ser mais um. Queremos ser ‘o’ operador marítimo-turístico no Douro a trabalhar no mercado premium. Temos uma equipa muito experiente nesta área, uma frota nova e trabalhamos de forma muito profissional, com uma enorme paixão pela área, tendo uma preocupação com a segurança e fazendo tudo ‘by the book’”.