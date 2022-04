O catalogue raisonné dos filmes de Julião

Entre Julho e Outubro de 2019, a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa — que tem desenvolvido uma dinâmica actividade expositiva —, apresentou uma retrospectiva da filmografia completa de Julião Sarmento. A exposição já previa a publicação do livro que agora é dado à estampa. Julião Sarmento, que foi sempre mantendo a produção de vídeos durante toda a sua carreira (embora com hiatos importantes), previa também realizar um filme nos meses que se seguiram ao encerramento desta mostra. A morte inesperada, depois de escassos meses de uma doença impiedosa, interrompeu esse projecto, do qual nunca chegou a falar em pormenor com o curador da exposição (e editor deste livro), Nuno Crespo.