Análise a águas do oceano desvendou um “tesouro” de dados de vírus de ARN

Bem-vindo ao admirável mundo “novo” dos vírus de ARN encontrados em amostras de água de oceano. Sim, a descoberta anunciada esta quinta-feira na revista científica Science tem algo de extraordinário e leva-nos a um novo universo: uma equipa internacional de cientistas revela que identificou 5500 novas espécies de vírus de ARN. Nesse mundo, não são desvendadas “populações” mais pequenas como as espécies, mas também novas grandes “populações”, os filos (um grande grupo de classificação de seres vivos). Além de as espécies descobertas estarem integradas nos cinco filos já conhecidos, sugere-se ainda que há algumas que pertencem a cinco outros desconhecidos até agora. A equipa considera estes dados um “tesouro valioso” encontrado nas águas do oceano.