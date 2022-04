“Queremos ter paz ou o ar condicionado ligado no Verão?”, questionou Mario Draghi

Primeiro-ministro italiano disse que um embargo ao gás russo não está em cima da mesa neste momento. Mas se a União Europeia decidir suspender as importações de gás russo, Itália irá concordar com a decisão de bom grado.

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, disse que um embargo ao gás russo não está em cima da mesa neste momento, numa altura em que a União Europeia discute o próximo pacote de sanções a impor à Rússia devido à invasão da Ucrânia. Ainda assim, o responsável italiano assume que o país apoiará a medida caso venha a ser tomada.

“Não sei se alguma vez estará em cima da mesa”, disse Mario Draghi, em conferência de imprensa, na quarta-feira, citado pela agência Associated Press. Porém, garantiu que se a União Europeia decidir suspender as importações de gás russo, para pressionar ainda mais Moscovo, Itália irá concordar com a decisão de bom grado. “Ficaremos muito felizes” em acompanhar os passos, disse.

#Draghi, rispondendo a una domanda sull'embargo sul gas:"Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo? La pace, o star tranquilli con l'aria condizionata accesa tutta l'estate? Questa è la domanda da porsi"#conferenzastampa #UkraineWar pic.twitter.com/z653wLwQUx — Pietro Raffa (@pietroraffa) April 6, 2022

“Se o preço do gás pode ser trocado por paz... o que escolhemos? Paz? Ou ter o ar condicionado ligado no Verão? Esta é a pergunta que devemos colocar”, afirmou Mario Draghi.

Embora tal medida possa causar grandes problemas para Itália, uma vez que o país importa cerca de 40% do gás da Rússia, o primeiro-ministro italiano garantiu, citado pela Reuters, que Itália tem reservas de gás suficientes até ao final de Outubro, mesmo que Moscovo corte o fornecimento.