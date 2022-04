TAP lança voos desde 25 euros entre a Madeira, Porto e Lisboa

A TAP anunciou esta quarta-feira uma nova campanha Madeira e promete voos de e para o Funchal a partir de 25 euros. A promoção inclui as ligações directas a Lisboa e ao Porto.

Segundo informação da companhia, o preço final “já inclui todas as taxas e o transporte gratuito de uma bagagem de mão”.

No caso de Lisboa, desde finais de Março que a empresa tem em operação uma “ponte aérea” com sete voos diários em cada sentido (no caso do Porto são dois). No lançamento desta, foi anunciado um preço promocional de 59 euros ida-e-volta. A “ponte” inclui “flexibilidade na alteração das reservas no próprio dia”, fast track no aeroporto de Lisboa, check-in até 45 minutos antes da partida.

Além da campanha “desde 25 euros” em bilhetes em económica, a companhia garante também o que considera, em comunicado, “uma nova tarifa muito competitiva” em classe executiva: “preços a partir de 319 euros em voos de ida-e-volta”, também de e para Lisboa e Porto.

Nesta temporada, as ligações aéreas entre a Madeira e o Continente ganharam uma vida nova: a Ryanair estreou-se no Funchal a 29 de Março e passou a oferecer novas alternativas entre Funchal, Lisboa e Porto (além de mais oito destinos europeus), a TAP estreou a sua ponte aérea Funchal-Lisboa uma dia antes; a easyJet, que já servia o Funchal, estreia ligações a Porto Santo com Lisboa e Porto; a Transavia também voa Funchal-Porto.

Actualmente, a easyJet promete voos Funchal-Lisboa desde 19,49 euros por trajecto; a Ryanair desde 14,99 euros. No caso do Porto, a primeira avança com um “desde” 14,99 euros; a segunda, 12,99. Na Transavia Porto-Lisboa surge desde 37 euros.