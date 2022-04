FITEI regressa aos palcos entre “o luto, a disforia e o poder”

A argentina Marina Otero e o chileno Guillermo Calderón são alguns dos nomes internacionais do festival, cuja 45.ª edição decorre de 10 a 22 de Maio. No programa, 16 criações distribuídas por quatro cidades, para encenar e cantar a “inquietação”.

A estreia portuguesa de três produções internacionais de relevantes autores ibero-americanos, entre os quais a argentina Marina Otero e o chileno Guillermo Calderón, a que se juntam sete estreias absolutas, é um dos grandes chamarizes da 45.ª edição do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI). O programa, que, fruto das circunstâncias, foi muito construído com o foco nas companhias do Porto, vai decorrer de 10 a 22 de Maio, este ano com extensões a Gaia, Matosinhos e Viana do Castelo.