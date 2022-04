Só um terço dos ucranianos que chegaram a Portugal já podem trabalhar

Com a chegada de refugiados da Ucrânia, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acelerou procedimentos e criou uma plataforma própria para receber os pedidos. Mas a emissão dos certificados não é imediata e não está a acompanhar o ritmo dos quase 27 mil pedidos registados: até agora só foram emitidos 8500 certificados de concessão de autorização de residência ao abrigo do regime de protecção temporária, sem o qual as pessoas não podem começar a trabalhar nem aceder a apoios.