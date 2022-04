EDP, Voltalia, Endesa e Finerge vencem leilão solar flutuante

A EDP conseguiu vencer o maior lote do leilão de solar que terminou às 00h08 horas desta terça-feira, mas a Finerge arrecadou três lotes num procedimento em que venceram também a Voltalia e a Endesa, de acordo com informações recolhidas pelo PÚBLICO.

A EDP confirmou esta manhã que conseguiu “o direito de ligação à rede de electricidade para uma capacidade de 70 MVAs no Alqueva, no leilão de solar flutuante em Portugal”, anunciou a empresa, em comunicado. O novo parque deverá entrar em exploração em 2025.

O lote dois (Castelo de Bode) não foi a leilão, mas o lote três (Cabril) foi ganho pela Voltalia, o lote quatro (Alto Rabagão) pela Endesa e os lotes cinco (Paradela), seis (Salamonde) e sete (Vilar-Tabuaço) couberam à Finerge.

O lote sete foi mesmo aquele que fez arrastar o leilão até depois da meia-noite, chegando às 24 rondas.

A EDP explica no comunicado divulgado esta manhã à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que o projecto foi ganho com uma tarifa negativa de quatro euros por MWh (e com o compromisso de pagamento de uma compensação fixa ao sistema de 72 mil euros por cada megawatt (MW) nos 15 anos de contrato, segundo dados recolhidos pelo PÚBLICO), mas que mesmo assim será rentável, graças à possibilidade de instalar geração eólica.

“A EDP espera que a capacidade de ligação à rede atribuída neste processo, permita instalar até 154 MW de energias renováveis”, dos quais os 70 MW incluídos no contrato do leilão, outros 14 MW de sobreequipamento solar e, sobretudo, mais 70 MW de capacidade eólica, a chamada “hibridização”.

No leilão, a possibilidade de combinar tecnologias só estava vedada nos lotes dois e três.

Terá sido esta a lógica que presidiu à maior parte das ofertas. A Endesa comprometeu-se com uma comparticipação fixa ao sistema de 46 mil euros por MW em Alto Rabagão e a Finerge acertou compensações de 3934,1 euros e 7779 euros por MWh para os lotes cinco e seis. Fixou ainda uma compensação de 103.302 mil euros por cada um dos 17 MW de Vilar-Tabuaço.

O lote três (Voltalia) fechou com um desconto de 1,01% face ao preço de referência acima de 41 euros por megawatt hora (resultante numa tarifa de venda de 41,03 euros MWh, mais próxima daquilo que têm sido os valores históricos do mercado grossista).

A EDP já tem em curso um projecto menor de solar flutuante no Alqueva (onde também explora a central hídrica) e foi a primeira a avançar com um piloto desta tecnologia na albufeira de Alto Rabagão, onde a Endesa vai agora desenvolver o seu parque.