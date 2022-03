Endesa confirma vitória no concurso do Pego

O presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, diz que a empresa está comprometida em trabalhar mais três décadas com as comunidades na região de Abrantes.

A Endesa Portugal confirmou esta tarde que venceu o leilão do Pego e que vai investir 600 milhões de euros em produção renovável no local onde até Novembro funcionou a central a carvão, da qual é accionista.

A empresa espanhola atribuiu o sucesso da sua proposta “sobretudo aos projectos de desenvolvimento social e económico” para a região de Abrantes, porque se compromete com a criação de 75 postos de trabalho e 12 mil horas de formação e apoio às PME “para que integrem os seus projectos na região”.

“O Júri, encerrada a fase de Avaliação, propõe ao órgão competente para a atribuição de reserva de capacidade de injecção na Rede Eléctrica de Serviço Público a adjudicação do objecto do presente procedimento concorrencial à Endesa - Endesa Generación Portugal, S.A., concorrente classificado em primeiro lugar”, lê-se no relatório final do concurso publicado em simultâneo pela Direcção-geral de Energia e Geologia (DGEG).

Saem derrotadas as propostas da Tejo Energia (empresa que explorava a central a carvão), da Voltalia, do consórcio formado pela Bondalti e Brookfield e da EDP Renováveis. A Greenvolt também participou no concurso, mas a sua candidatura foi excluída.

Ao vencer este concurso, a Endesa “recebeu um direito de ligação à Rede Eléctrica de Serviço Público (RESP) de 224 MVA para instalar 365 MWp de energia solar, 264 MW de energia eólica com armazenamento integrado de 168,6 MW e um electrolisador de 500 kW para a produção de hidrogénio verde”, detalhou a empresa presidida por Nuno Ribeiro da Silva.

O sistema de baterias permitirá “aproveitar ao máximo a produção renovável através da injecção [na rede] da energia armazenada” de uma forma optimizada e o electrolisador entrará em funcionamento em simultâneo, para aproveitar os excedentes que não podem ser geridos pelo sistema de armazenamento produzindo hidrogénio limpo.

A empresa refere que o projecto, que combina diferentes fontes de energia renovável, permitirá quase 6 mil horas de produção, “superior ao funcionamento de qualquer central térmica convencional”.

Com a adjudicação, “a Endesa reforça o seu compromisso com Portugal, com a Transição Justa e, fundamentalmente, com as comunidades com as quais trabalhamos há três décadas na região de Abrantes e com as quais vamos agora construir o futuro para as próximas três ou mais décadas”, comentou Nuno Ribeiro da Silva, em comunicado.

"Coerência e correcção matemática”, garante o júri

O júri considerou a proposta da Endesa aquela com maior impacto em termos de redução das emissões de gases com efeito de estufa (com a substituição da produção fóssil por produção renovável), que era o principal critério, e atribuiu-lhe ainda várias majorações.

Por exemplo, na proposta, a Endesa comprometeu-se a criar 75 postos de trabalho, preenchendo-os com trabalhadores da central a carvão. Também recebeu mais pontuação por antecipar em doze meses o processo de licenciamento face ao estipulado no caderno de encargos.

Durante as fases de audiência prévia, a segunda classificada, a Tejo Energia (que tem a Endesa como accionista minoritária, apesar de ser sua oponente neste concurso), pôs em causa a metodologia usada pelo júri presidido pela sub-directora da DGEG, Maria José Espírito Santo.

No relatório final, o júri sublinha que “a metodologia de avaliação foi desenvolvida tendo em consideração o interesse público na prossecução dos objectivos e estratégias para o país e para a região”, tendo a fórmula de cálculo sido disponibilizada a todos os potenciais interessados, que depois, já como concorrentes, “a aplicaram na preparação das respectivas propostas”.

“Não se compreende a argumentação que coloca em causa a metodologia que todos os concorrentes utilizaram nos respectivos cálculos e dimensionamento das soluções propostas”, frisa o júri, considerando a proposta vencedora como inatacável.

A “verificação da totalidade dos valores e dos cálculos incluídos na proposta da Endesa resulta na necessária constatação de coerência e correcção matemática e técnico-científica da demonstração quantitativa apresentada”, sublinha o relatório final do concurso.