Em Felgueiras, o pão-de-ló é anfitrião de mostra internacional de doçaria tradicional

Pães-de-ló há muitos, mas como estes não há mais nenhuns: de norte a sul do país, “dez diferentes receitas” regionais vão dar-se a provar no Festival do Pão-de-ló em Felgueiras. É a grande novidade da próxima edição do certame, depois da suspensões causadas pela pandemia, e que contará com quatro dezenas de expositores.

Não faltará variedade de sabores nem de representatividade geográfica, já que, de 8 a 10 de Abril, a festa se fará não só com representações da doçaria de Portugal Continental e ilhas como de mais sete países: Angola, Argentina, Brasil, Índia, França, Polónia e Venezuela. A jogar em casa, como não poderia deixar de ser, o “anfitrião” Pão-de-ló de Margaride.

Além da feira, na praça Dr. Machado Matos, o evento estende-se aos restaurantes do concelho, que apresentarão “pratos típicos seleccionados”, informa a autarquia, que organiza o festival. Presunto com broa e Bacalhau à Felgueiras não vão faltar, assim como outra especialidade local: o vinho verde. O festival promete também descontos e promoções nos alojamentos.

Foto Pão-de-ló de Margaride nelson garrido

Para ajudar à festa gastronómica, o programa contempla ainda concertos e folclore: na sexta no Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, a abertura oficial (21h) é com o Quinteto de Metais do Ensemble Fonseca Moreira e Coros do Conservatório de Música de Felgueiras; no sábado há ranchos folclóricos no festival (15h) e actuação de Rita Guerra (22h); no domingo, chega o Avô Cantigas para miúdos e graúdos (11h) e a Banda de Música de Felgueiras (16h) – o concerto de encerramento (18h30, no mosteiro) é com uma apresentação do Requiem de Mozart pela Banda de Música de Lourada e coros Feminino CVS, Audivi Vocem e Vocal Art Ensemble.