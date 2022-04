Ivan Lins ao vivo em Lisboa, para nos falar de amor em tempo de guerra

Um dos músicos mais internacionais do Brasil está de volta com um concerto que fala a este “novo tempo”, da pandemia à guerra. Dia 7 de Abril no Tivoli BBVA, em Lisboa.

Privado do público durante a pandemia, o cantor e compositor brasileiro Ivan Lins, um dos nomes mais internacionais do Brasil, regressou em Março aos palcos com três salas esgotadas no Brasil (Belo Horizonte, Goiânia e Brasília) e começa agora uma digressão europeia que tem o primeiro espectáculo em Portugal. Será no dia 7 de Abril, em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA (21h30) e intitula-se Quero Falar de Amor. Um título que ele explica ao PÚBLICO desta maneira, por telefone a partir do Brasil: