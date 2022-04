De que é que a Europa está à espera?

1. Na quinta-feira, assisti a uma videoconferência, organizada pelo German Marshall Fund a partir de Washington, com a participação da vice-primeira-ministra ucraniana, Olha Stefanishyna. Estava em Kiev. Chegou 15 minutos atrasada, porque o centro da capital tinha sido atingido por um míssil. As suas funções no governo incluem os contactos diplomáticos com as instituições internacionais e, em primeiro lugar, com a União Europeia e a NATO. O Governo de Kiev continua a funcionar normalmente, tal como o Parlamento, o que é, talvez, a maior prova da estrondosa derrota da guerra de Putin. Na sexta-feira, a presidente do Parlamento Europeu esteve em Kiev e pôde dirigir-se aos deputados ucranianos, reunidos na sua própria casa.