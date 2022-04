A nova cara da pastelaria parisiense

Há muitos cartões-postais clichés para definir Paris. A Torre Eiffel vista de qualquer parte da cidade, o Jardim das Tulherias a estender-se numa mancha verde pela margem esquerda do Sena, o Arco do Triunfo erigido para celebrar as conquistas militares dos franceses liderados por Napoleão Bonaparte. Para onde quer que se olhe, a cidade capricha a chamar a nossa atenção.