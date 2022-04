Uma cadeira para a pausa, outra para o movimento, por Madalena Victorino

Imenso é uma conferência dançada com cadeiras de rodas. Para ver este sábado e domingo, no Convento São Francisco, em Coimbra.

Uma cadeira pode significar diversas coisas, ter múltiplas leituras, vários usos. Abordar o objecto de um modo geral era uma forma de chegar a uma ideia, a um encontro entre pessoas caminhantes, que usam cadeira como meio de descanso, e pessoas rolantes, que dependem da cadeira para abrir possibilidades. É deste princípio indefinido que nasce Imenso, uma conferência dançada, a nova criação da coreógrafa Madalena Victorino, com estreia marcada para este sábado, no Convento de São Francisco, em Coimbra. Há apenas mais uma sessão, no domingo.