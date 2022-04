Turismo ferroviário dá os primeiros passos por terras beirãs

Sai-se do Entroncamento e o Tejo acompanha-nos sempre. Vila Nova da Barquinha e o castelo de Almourol logo a seguir. Tancos, Praia do Ribatejo, Constância, Abrantes. A longa ponte metálica sobre o rio que se atravessa para chegar a Alferrarede. E depois Mouriscas, Belver, Barca da Amieira. A paisagem é agora menos humanizada. O comboio circula mesmo à beirinha do Tejo, que é o centro das atenções de centenas de pessoas que o avistam e fotografam desde as janelas – abertas – das carruagens vermelhas que contrastam com o verde da paisagem.