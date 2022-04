Palácio da Brejoeira, a Carochinha do Alvarinho que procura pretendente por 25 milhões de euros

Há vários anos que a Brejoeira procura pretendentes, e os pretendentes até vão surgindo, mas uma espécie de síndrome do João Ratão tem inviabilizado o negócio.

O Palácio da Brejoeira, principal ícone do Alvarinho e da sub-região de Monção e Melgaço, é a Carochinha do vinho português. Há vários anos que procura pretendentes, e os pretendentes até vão surgindo, mas uma espécie de síndrome do João Ratão tem inviabilizado o negócio. O preço pedido – 25 milhões de euros, valor avançado pela revista Forbes – parece que queima.