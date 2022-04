“É preciso, urgentemente, dar a palavra às mulheres migrantes”

É difícil não nos lembrarmos do corpo do pequeno Aylan à beira-mar, de barriga voltada para baixo, encharcado, inerte. Em Setembro de 2015, a fotografia do menino sírio de três anos que morreu num naufrágio quando a sua família tentava concluir a travessia entre Bodrum e a ilha grega de Kos deu um rosto profundamente comovente à tragédia das dezenas de milhares de pessoas que não sobrevivem à tentativa de chegar à Europa, fugindo a guerras e perseguições políticas ou religiosas, fugindo à miséria e à fome.