Afinal, Academia não terá dito a Will Smith que saísse dos Óscares — e Almodóvar garante que o diabo não existe

Sob fortes críticas devido à forma como geriu o pós-agressão de Will Smith a Chris Rock nos Óscares, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood garantiu que foi o actor que se recusou a sair do Dolby Theatre na madrugada de segunda-feira (hora portuguesa). Mas nas últimas horas, várias fontes próximas da situação garantem à imprensa especializada norte-americana que Will Smith nunca foi formalmente instado a sair e que o produtor da cerimónia, Will Packer, lhe pediu directamente que ficasse. O mesmo Will Packer disse entretanto que a Polícia de Los Angeles estava pronta a deter Smith no local — e garantiu que nunca falou directamente com o actor.