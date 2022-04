Sexta na TV: Gabriel e o novo Saw entre falhanços e festas que vão do zoo ao cinema

CINEMA

Spiral - O Novo Capítulo de Saw

TVCine Top, 21h30

O realizador Darren Lynn Bousman retoma a popular saga de terror iniciada, em 2004, por James Wa. Chris Rock e Max Minghella encarnam os detectives que investigam mais uma série de homicídios macabros.

Em Bruges

AMC, 22h10

Depois de um trabalho falhado em Londres, dois assassinos (Colin Farrell e Brendan Gleeson) são enviados para Bruges. A cidade belga transforma-se em cenário de perseguições quando o chefe (Ralph Fiennes) ordena a um deles que assassine o outro. Um filme de Martin McDonagh.

As Verdadeiras Mães

RTP2, 22h56

Por não conseguir conceber o filho que tanto deseja, um casal recorre à adopção. Depois de seis anos de felicidade com o pequeno Asato, a mãe biológica vem reclamar a criança. Naomi Kawase dirige esta adaptação do romance homónimo de Mizuki Tsujimura.

Gabriel

RTP1, 00h46

Estreia em cinema de Nuno Bernardo, um filme sobre imigração, bullying e xenofobia, com actores como Igor Regalla, Almeno Gonçalves, Ana Marta Ferreira, Mina Andala, Ângelo Torres, Susana Sá, José Condessa ou Sérgio Praia. É a história de um rapaz que vem de Cabo Verde para Portugal à procura do pai, que não vê desde a infância, e é acolhido por uma tia, no Bairro dos Olivais, em Lisboa.

Apollo 10 ½: Uma Infância na Era Espacial

Netflix, streaming

Inspirado na sua própria infância e na forma como viu, enquanto crescia no Texas, o voo Apollo 11 chegar à Lua em 1969, o novo filme de Richard Linklater volta a mostrar o realizador a trabalhar com animação feita a partir de imagem real, tal como em Waking Life e A Scanner Darkly, mas com outra tecnologia.

The Bubble

Netflix, streaming

Em Inglaterra e em plena pandemia, uma equipa vive numa bolha durante a rodagem da quinta sequela de um ​bem-sucedido franchise de dinossauros. É esta a premissa do novo filme de Judd Apatow, co-escrito por Pam Brady, que trabalhou durante muitos anos em South Park. No elenco, Karen Gillan, Iris Apatow, Leslie Mann, Fred Armisen, Maria Bakalova, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Pedro Pascal, Kate McKinnon, Peter Serafinowicz ou Rob Delaney.

SÉRIE

Um Lobo Como Eu

Prime Video, streaming

Estreia. Um viúvo que vive na Austrália e tenta relacionar-se com a filha de 11 anos conhece uma mulher misteriosa quando esta bate no carro dele. Há ali uma atracção, mas ela esconde um segredo: é uma mulher-loba. É esta a premissa da comédia criada por Abe Forsythe, com Isla Fisher e Josh Gad nos papéis principais.

DOCUMENTÁRIO

WeWork: A Criação e Destruição de Um Unicórnio de 47 Mil Milhões de Dólares

TVCine Edition, 22h

Escrito e realizado pelo documentarista Jed Rothstein (nomeado para um Óscar por Killing in the Name), explica o desastre empresarial e mediático da start-up WeWork. Pioneira no modelo de espaços de co-work flexíveis, a empresa chegou a estar avaliada em 47 mil milhões de dólares e a ter escritórios para freelancers em todos os continentes. Mas a cultura interna, o estilo faustoso e o culto da personalidade do fundador, Adam Neumann – aliados a esquemas de burla e corrupção –, fizeram-na cair numa espiral de perdas que a arrasaria numa questão de semanas.

INFORMAÇÃO

Os Filhos da Madrugada

RTP3, 20h

“Pratica a auto-ironia, goza com a sua testa, esclarece que, apesar do nome, não é o milionário, mas o da prosa sulfurosa, ácida, insolente”. E “tem a mesma aversão a Salazar e a Cunhal”. Assim é apresentado por Anabela Mota Ribeiro o professor e colunista João Pereira Coutinho, o seu entrevistado de hoje no programa que pretende fazer “uma auscultação do país erguido após a revolução, ouvindo pessoas que nasceram depois de 1974 e que formam um retrato plural do Portugal que hoje somos”. Está no ar diariamente, até 25 de Abril.

MAGAZINE

Conversas à Hollywood

Hollywood, 21h25

Estreia. Qual a sua ideia de felicidade perfeita? O maior medo? O talento que não tem e gostaria de ter? Eis algumas das questões colocadas pelo famoso Questionário de Proust, que é aplicado a uma série de actores e actrizes nestas Conversas à Hollywood, criadas para assinalar os 26 anos do canal. Durante cerca de cinco minutos, numa sala de cinema – “um espaço que pretende celebrar confissões com a eterna magia do cinema”, nota o Hollywood –, um convidado responde às perguntas que vão surgindo na tela. Diogo Morgado é o protagonista do primeiro dos 13 episódios. Nos próximos, debitados à sexta-feira, estarão nomes como Inês Castel-Branco, Pêpê Rapazote, Maria João Bastos, Anabela Moreira ou Ana Bustorff.

Foto Diogo Morgado em Conversas à Hollywood DR

INFANTIL

Madagáscar: Pequenos Selvagens

Panda, 7h

As aventuras das crias mais famosas do zoo de Central Park fazem, com episódio duplo, as honras de inauguração da festa do 26.º aniversário do canal Panda. Seguem-se maratonas de A Ilha do Panda (às 8h), Dragões: Pilotos de Resgate (8h30), Noddy (9h30) e Heidi (10h30). À tarde, há mais uma dose dupla de Madagáscar: Pequenos Selvagens (17h) e outra de Dragões: Pilotos de Resgate (18h). Os festejos culminam, às 19h, no filme Abominável, em que uma incompreendida adolescente chinesa se depara com uma cria de yeti e, percebendo que o animal precisa de ajuda, resolve levá-lo de volta a casa, no alto do Evereste.