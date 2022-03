Margarida Marques: “António Costa vai assegurar o seu mandato até ao fim”

A eurodeputada do PS Margarida Marques já foi secretária de Estado dos Assuntos Europeus e afirma que a transferência da pasta para a tutela do primeiro-ministro “faz todo o sentido” porque a Europa “não é política externa”. Em entrevista ao programa Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, Margarida Marques acha “natural” que, doravante, a REPER, representação permanente em Bruxelas, passe a responder não ao ministro dos Negócios Estrangeiros, mas a António Costa. Defende alterações no Pacto de Estabilidade considerando impossível chegar a 2023 e dizer “comecem todos a trabalhar para reduzir a dívida para 60%” do PIB.