E se todas as embaixadas russas ficassem numa “Rua da Ucrânia”? Há uma petição para isso

Há uma petição para mudar o nome da Rua Visconde de Santarém, onde está a Embaixada da Rússia, em Lisboa, para Rua Ucrânia. A proposta faz parte de um projecto que pretende ser global e que já surtiu efeitos em alguns países: o Ukraine Street.

A ideia é pôr simbolicamente a Ucrânia nas capitais dos diferentes países, num momento em que o país é devastado pela invasão russa e, assim, “defender a sua independência” e “responder às tentativas da Rússia de cancelar a Ucrânia e a cultura ucraniana”, lê-se no comunicado da campanha.

Em alguns países, a campanha já surtiu efeito: na Lituânia, por exemplo, a Embaixada da Rússia passou a estar localizada na Rua dos Heróis Ucranianos (tal como na República Checa), segundo o anúncio feito no início de Março pelo presidente da Câmara de Vilnius. Na Albânia, a rua onde se localiza a Embaixada da Rússia passou a chamar-se Rua Ucrânia Livre; na Letónia, passou para Rua Ucrânia Independente; na Noruega, a praça em frente à embaixada chama-se agora Praça Ucraniana. Outros países, como a Irlanda, Polónia, Estados Unidos ou Dinamarca, ainda não procederam à mudança de nome, mas caminham nesse sentido.

A acção Ukraine Street, criada pela consultora One Philosophy, e inserida na plataforma de ajuda humanitária We Are Ukraine, já chegou longe. Em Toronto, no Canadá, foram instaladas placas na praça em frente ao consulado russo onde se pode ler “Ucrânia Livre”. Deverá passar a chamar-se Praça Ucrânia Livre, “em solidariedade com o país e com os canadianos-ucranianos”, escreveu John Tory, presidente da Câmara de Toronto, no Twitter.

“Forçar embaixadas russas em todo o mundo a estarem localizadas em ruas da Ucrânia faz parte do nosso esforço mundial para isolar a Rússia e ‘desputinizar’ o mundo. Os russos terão de ler literalmente o nome ‘Ucrânia’ em todo o lado e a qualquer momento. Um lembrete diário de que a Ucrânia é um Estado soberano que prevalecerá e que sempre existirá, por muito que a Rússia tente negar o nosso direito de existir”, comentou Dmytro Kuleba, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, citado no mesmo comunicado, sobre a campanha.

O site da campanha contém links para petições relativas a ruas de 34 países. A portuguesa, lançada esta terça-feira, 29 de Março, conta com quase 200 assinaturas. E há mais do que uma forma de apoiar: através da assinatura e partilha da petição, mas também apelando directamente ao município e deputados locais, aconselha a organização.