Creatives for Ukraine: ilustrações sobre a guerra porque a criatividade também é uma “arma”

Numa altura marcada pela invasão da Ucrânia e pela guerra, a arte é mais importante que nunca. Com a plataforma Creatives for Ukraine, a “comunidade criativa mundial” pode utilizar a sua “maior arma” – a criatividade – para “mostrar a face real desta invasão desastrosa”, como está escrito no site.

Criada em finais de Fevereiro, a Creatives for Ukraine reúne “arte e ilustrações digitais que possam chamar à atenção para uma temática difícil”, especificamente a da guerra na Ucrânia. Assim, qualquer pessoa pode submeter os seus trabalhos artísticos onde “responde/visualiza/critica os eventos brutais correntes na Ucrânia”.

Para além disso, a plataforma foi criada para que órgãos de comunicação social e membros de organizações não-governamentais pudessem “aceder livremente a uma selecção de imagens criativas que retratam a guerra”. Desta forma, os artistas, ao submeterem o seu trabalho, verão as suas ilustrações publicadas no site, de maneira a que qualquer pessoa ou media possa descarregá-las e “usá-las gratuitamente”.

Embora os artistas possam partilhar, na plataforma, ilustrações e imagens que “reflictam os sentimentos e retratem a situação [do conflito na Ucrânia] criativamente”, a Creatives for Ukraine alerta, no seu site, que os trabalhos artísticos “não serão publicados na plataforma”, caso “promovam a perpetuação da violência”.

Texto editado por Amanda Ribeiro