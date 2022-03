Illustrating for Ukraine: uma exposição que é uma “corrente solidária” de artistas

As notícias da invasão russa à Ucrânia e o consequente estalar da guerra, travada em solo ucraniano, chocou o mundo. Por todo o lado ouvem-se exclamações de revolta e tristeza e, um pouco por todo o lado, fazem-se esforços para mobilizar as populações e ajudar o povo ucraniano.

O mesmo aconteceu na Galeria Padaria das Águas Furtadas, no Porto. Rute Anórbio, proprietária do espaço, explica que a ideia de organizar uma exposição e um concerto solidários surgiu para incentivar as gerações mais novas. “Tenho uma filha de 18 anos, ela e o namorado são músicos e estão muito incomodados porque não podem fazer nada, sentem-se bastante impotentes. Perguntaram-me se podiam dar um concerto na galeria para sensibilizar as pessoas e angariar géneros para enviar para a Ucrânia. Eu disse-lhes que sim.”

O sentimento de impotência é generalizado, diz Rute. A proximidade do conflito torna a situação “mais pessoal” e, à distância, a única reacção possível passa pelo “activismo” e “mobilização”. Daí ter decidido também fazer uma "chamada pública para quem quiser mandar trabalhos de ilustração": "Nós pagamos a produção, vendemos e 100% das vendas vão directamente para a instituição Amigos da Ucrânia”, explica.

A oferta está aberta a qualquer artista que “queira doar o seu trabalho” até esta sexta-feira. A exposição Illustrating for Ukraine é inaugurada no sábado, 5 de Março, no espaço na Rua São Bento da Vitória, pelas 15h, no espaço na Rua São Bento da Vitória — e com o tal concerto de Maria da Luz Cunha e Eduardo Sorte​ a acompanhar. “A arte e a música têm uma coisa maravilhosa, porque são as únicas coisas na humanidade que não fazem mal a ninguém. Podem ser usadas genuinamente para o bem, sem nenhum interesse”, afirma Rute.

Para além das doações feitas através da compra das ilustrações, quem quiser também pode também doar géneros, que serão entregues à Igreja Ortodoxa do Porto. As peças que não forem vendidas serão postas em leilão, no site da Galeria Padaria das Águas Furtadas, com o preço base de 25 euros. A galeria oferece várias opções para doação, para as pessoas “contribuírem da forma que podem e que se sintam mais confortáveis.”

Rute Anórbio está surpreendida com as respostas positivas a esta iniciativa. É, diz, uma maneira de “as pessoas sentirem que estão a fazer alguma coisa” e matar “esta sensação de impotência”. “Estamos a receber imensos emails de muitos artistas que querem contribuir. É uma forma de criarmos uma corrente solidária e tentar ajudar de alguma forma, por muito pouco que seja.”

