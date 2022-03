Luís Amado: “É inevitável o alargamento da UE a leste”

Com a guerra na Ucrânia e os pedidos de vários países da antiga União Soviética para aderir à União Europeia, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros diz que a UE tem “inevitavelmente” de se alargar a leste e para os Balcãs como “garante de estabilidade”. Ouvimos ainda o som do dia neste P24, numa escolha do David Pontes.

O P24 está em Estado de Guerra, acompanhando diariamente o que se passa na Ucrânia e as implicações em Portugal e no mundo.