Conselheiros de Putin esconderam dificuldades na Ucrânia do Presidente russo por medo

Os conselheiros de Vladimir Putin terão ocultado do Presidente russo as dificuldades das tropas russas durante a invasão da Ucrânia, revelaram esta quarta-feira responsáveis da Casa Branca. Relatórios secretos foram tornados públicos no âmbito de uma guerra de informação travada entre a administração Biden e o Kremlin há mais de um mês, salienta o The New York Times.

Citados pelo Times, responsáveis da Casa Branca dizem que estes documentos secretos – que mostram a ocultação, por parte dos conselheiros presenciais, das dificuldades encontradas pelas forças russas – foram divulgados para mostrar a dimensão dos erros tácticos adoptados por Vladimir Putin com base em informação falsa.

Estes relatórios até agora secretos apontam também para uma crescente tensão entre Putin e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu.

“Acreditamos que Putin está ser mal informado pelos seus conselheiros sobre o mau desempenho militar da Rússia e sobre como a economia do país está a ser afectada pelas sanções, porque os seus conselheiros têm demasiado medo de lhe dizer a verdade”, disse Kate Bedingfield, directora de comunicação da Casa Branca, aos jornalistas.

O secretário de Estado norte-americano Antony J. Blinken também disse que Putin terá recebido informação errada dos seus conselheiros, dizendo que esta falta de honestidade é um dos “calcanhares de Aquiles” das “autocracias”.

Também um diplomata europeu validou esta informação, em declarações à Reuters. “Putin acredita que as coisas vão melhor do que a realidade. Esse é o problema quando te rodeias de pessoas que dizem ‘sim’ a tudo ou de te sentares com ele numa mesa muito comprida”, cita a agência, sem identificar o diplomata.