Primeira necessidade na educação: cuidar

E perante esta situação de guerra na Ucrânia, provocada pela invasão russa, do que precisamos na educação? E o que pode ser feito para ajudar à integração dos refugiados em Portugal? Vou basear estas linhas na promoção da saúde mental.

Os cuidados básicos psicológicos e psiquiátricos necessários para que sejam acomodadas as vivências tidas e os sentimentos lactentes de perda em geral, traumáticos para toda a vida, devem ser os primeiros cuidados a ter, em simultâneo com a satisfação das necessidades básicas de promoção da vida.

Antes de qualquer aprendizagem, integração ou aculturação, o cuidado com a saúde mental é crucial para que tudo o mais se possa desenvolver.

O que sente e pensa uma mulher refugiada num país estranho, embora acolhedor?

O que sente e pensa uma criança refugiada num país estranho, embora acolhedor?

Parem uns minutos e tentem colocar-se nos sapatos de uma destas pessoas em concreto.

Quais são as sensações contraditórias em simultâneo que move uma mãe, mulher, refugiada num país estranho? Qual é o grau de desorientação, vazio, fragilidade, isolamento, revolta, perda, agradecimento, sentido de iniciativa e de recomeçar?

Como pode a educação ao longo da vida em Portugal estar ao serviço destas pessoas? Onde está a educação de adultos, da qual se fala tão pouco, concretamente no ensino de Português Língua Não Materna (PLNM) para adultos, o desenvolvimento da consciência e expressão cultural e as competências sociais e cívicas de diferentes culturas? Creio que há aqui um caminho a percorrer, não só devido à situação que vivemos actualmente mas também pela crescente mobilidade favorecida e impulsionada pelos negócios e pelo mundo do trabalho em geral.

Mas antes de se aprender PLNM, como tem uma mulher, mãe, refugiada cabeça para aprender o que quer que seja? Como tem condições psicológicas e psiquiátricas para aprender? Onde estão estes apoios?

Como sempre foi e é dito, a escola tem múltiplas funções, seja na formação e educação das crianças, seja na formação de adultos. Além de instruir, educa. E educar é cuidar. Cuidar de forma integral para que possa existir a auto-integração e a integração pelos outros e a desejável e consequente aprendizagem necessária. Não conseguimos forçar a integração quando na cabeça e no coração de uma refugiada ela ainda não a quer. O que esta mulher quer é voltar à sua vida de há um mês.

Não conseguimos a integração quando ainda não está preparada para a mudança. Fazer o processo de aceitação da mudança é essencial para que a possibilidade de integração exista. Qual a componente de restauração e consolidação dos mecanismos psicológicos necessários que a formação de adultos contempla?

Não devemos esquecer que, seja na educação de adultos seja nas escolas básicas, secundárias ou instituições de ensino superior, a estabilidade emocional, no seu nível mais básico, deve ser condição imprescindível para que se possa aprender o que quer que seja.

Todas as escolas que se sentem preparadas para receber refugiados, crianças ou adultos, criem antes de mais uma relação empática, fazendo o exercício simples de dizer, mas bastante difícil de concretizar, na prática, de nos pormos no lugar do outro.

Comecem por tentar responder a questões simples, como: Quais são os sentimentos contraditórios que tenho? Preciso dos outros para satisfazer o que preciso? Como vou chegar aos outros? Consigo pedir aos outros o que preciso? Quais são as necessidades escondidas nos meus sentimentos? Necessidades psicológicas e necessidades de fazer acontecer. Existem alternativas para o que preciso? Há outra perspectiva para o que estou a viver? Tenho escolha? Que empatia preciso de ter comigo própria no sentido de não ser muito dura comigo mesma?

Que o nosso tradicional acolhimento para com todos inclua a preocupação com a abordagem psicológica e com a saúde mental em geral, antes da abordagem do ponto de vista das aprendizagens. A escola é mais do que um espaço de instrução.