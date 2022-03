Morreu Paul Herman, actor de Os Sopranos e filmes de Martin Scorsese

Paul Herman, que teve uma carreira de quatro décadas no cinema e na televisão, morreu esta terça-feira, em Nova Iorque, no mesmo dia em que fazia 76 anos. A causa da morte, anunciada por colegas como Michael Imperioli no Instagram, não foi ainda divulgada. Nascido em Brooklyn em 1946, entrou no cinema em 1982, ao lado de Joe Pesci no filme Dear Mr. Wonderful, de Peter Lilienthal. Era mais conhecido pelas colaborações com Martin Scorsese, para quem fez vários pequenos papéis, e pela participação na série Os Sopranos, de David Chase, como “Beansie” Gaeta.

Com Scorsese, fez A Cor do Dinheiro, A Última Tentação de Cristo, Tudo Bons Rapazes, Casino ou O Irlandês. Também foi o único actor a participar nas três partes de Histórias de Nova Iorque, realizadas por Scorsese, Francis Ford Coppola e Woody Allen, alguém com quem colaborou várias outras vezes. Na década de 1980 teve papéis pequenos em filmes como Era Uma Vez na América, de Sergio Leone, Iniciação Ao Crime, de Stuart Rosenberg, Cotton Club, de Francis Ford Coppola e Big, de Penny Marshall. Ao longo das décadas, trabalhou também com nomes como Greg Mottola, Barry Levinson, James Mangold, Tony Scott, Howard Franklin e Bill Murray, Alexandre Rockwell, Michael Mann, James Gray, David O. Russell ou Scott Cooper. Participou ainda em comédias com Robert De Niro como a sequela de Uma Questão de Nervos, Outra Questão de Nervos, de Harold Ramis, ou Não Há Família Pior!, de Paul Weitz.

No ano 2000, chegou a Os Sopranos, série que recrutou também outros 26 colegas do elenco de Tudo Bons Rapazes, no papel de Peter “Beansie” Gaeta, ex-traficante de droga e dono de uma cadeia de pizzarias. Só apareceu em cinco episódios, mas, tal como no filme onde a série foi buscar parte do elenco e inspiração, actores e personagens secundárias têm uma enorme relevância na história e causam grande impressão.

Fora dos ecrãs, foi também gerente, com o irmão Charlie, do Colombus Café, um café em Nova Iorque que era frequentado por inúmeras celebridades, incluindo o colega de Tudo Bons Rapazes Paul Sorvino, entre nomes como Bruce Willis, Sylvester Stallone ou David Bowie.