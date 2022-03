Mega-estudo não encontra relação causal entre uso de telemóveis e cancro

A elevada exposição a radiação de radiofrequência fez com que ratos desenvolvessem tumores malignos. O que fará, então, à saúde humana? A relação entre os campos electromagnéticos dos telemóveis e os nossos corpos alimentou receios e discussões nas últimas décadas. A resposta de um novo estudo, baseado na observação de mais de 776 mil mulheres no Reino Unido, é clara: “Os nossos resultados fundamentam a acumulação de provas de que o uso de telemóveis em condições normais não aumenta a incidência de tumores no cérebro.”