Do Palácio da Bolsa aos pop-ups, a festa do vinho espalha-se pelo Porto

É em formato pop-up que arrancam esta quarta-feira, dia 30 de Março, aqueles que são os dias mais festivos associados à prova de vinhos. Se não ao nível nacional, seguramente no Porto. Com o “simplesmente… Vinho 2022” empurrado, como no ano passado, para um encontro ao ar livre a ter lugar no primeiro fim-de-semana de Julho, são os “simplesmente … Pop-ups 2022” a dar o tiro de partida para firmar o estatuto de evento off que decorre em paralelo ao grande salão de provas que é a Essência do Vinho, que está de regresso ao Palácio da Bolsa.

E enquanto de quinta a domingo vão estar mais de 400 produtores e mais de quatro mil vinhos em prova, já os “simplesmente… Pop -ups” vão oferecer “cinco provas para dar a conhecer cinco estilos de vinho desafiantes, em locais da cidade muito focados no vinho”, como avançam os organizadores para explicar que as provas se estendem por quatro dias e se espalham por vários locais.

Arrancam com um jantar pop-up no restaurante Fava Tonka, em Leça da Palmeira, com vinhos apresentados pelos vignerons nos cinco diferentes estilos: sem sulfuroso, em curtimenta, pet-nat, em flor e na talha. Uma viagem que prossegue na quinta no WoW, (Caves Taylor's, em Gaia), “onde vão estar os tão ‘incompreendidos’ vinhos sem sulfuroso”. Seguem-se, na sexta, “os vinhos em curtimenta”, no theLAB (Marquês), e ainda “os espumantes método ancestral, os pet-nat, na Taberna Folias de Baco (Rua dos Caldeireiros).

Já no sábado, “os vinhos em flor brotam em força” no Prova Wine Bar (Infante), num périplo que termina com “os vinhos da antiguidade, os feitos na talha”, n’A Cave do Bom Vivant (Rua de Santa Catarina). Tanto na Taberna como n’A Cave, há menu para jantar, sendo avisado fazer marcação prévia.

Ao todo, à volta de uma centena de vinhos desafiantes à prova, reunidos nomes e produtores conhecidos, como Herdade do Rocim, Niepoort, Filipa Pato, Aphros, Quinta do Cebolal, Quinta da Palmirinha, Luís Seabra, Quinta de Santiago, Mapa ou António Madeira, a par de outros assumidamente alternativos, como Gerações de Talha, Humos, Hugo Mendes, Uivo, Espera Wines, Ládano ou Alto da Serra.

Já no Palácio da Bolsa estarão, como de costume, todas as grandes marcas e produtores de vinhos do panorama nacional, apresentando as suas mais recentes novidades. Na Essência do Vinho, a par dos mais de quatro mil vinhos em prova, os visitantes têm também à disposição um vasto programa de harmonizações e provas comentadas.

Destaque para a prova de “Fortificados de Sonho”, com vinhos muito velhos e edições raras e de coleccionador de Porto, Madeira, Carcavelos e Moscatéis de Setúbal. Mil euros por um dos apenas 40 lugares, mas no final da semana passada já restavam apenas três.