Anda Tarouca, um convite a descobrir a natureza do concelho por circuitos pedestres

É a segunda edição de Anda Tarouca, uma iniciativa da câmara municipal que envolve “percursos de descoberta do território”, seja a caminhar ou em passo de corrida.

O programa arranca este sábado e inclui “dez propostas novas de circuitos pedestres”, informa a autarquia, que lança o convite a "todos aqueles que gostam de caminhar, de percorrer trilhos que instigam a novas descobertas integradas num verdadeiro quadro de natureza viva”.

Abertos a todos os níveis, os trilhos da primeira edição foram percorridos, segundo dados da autarquia, por mais de 1700 participantes.

Agora, as novas propostas serão disponibilizadas com toda a informação: “atempadamente será disponibilizada a ligação para que possa ser descarregado no telemóvel o ficheiro GPX que irá orientar os caminhantes durante o percurso”, informa-se, acrescentando que “haverá, igualmente, sinalização vertical nos pontos de maior dificuldade”.

As caminhadas irão ter por motes passagens por Gouviães e Eira Queimada, Tarouca, Granja Nova, Ucanha e Valdevez, Salzedas, Vila Chã da Beira, Várzea da Serra, S. João de Tarouca, Mondim da Beira e Dálvares.

A cada semana é disponibilizado o “regulamento detalhado de cada percurso, contendo informações referentes ao local de início, de fim, distância e grau de dificuldade”. Os participantes terão assim acesso a todas as orientações para realizarem os percursos individualmente, sendo que “no final da data limite de cada um dos percursos”, haverá “uma caminhada conjunta, com início às 15h, que coincidirá com um domingo (à excepção do feriado 25 de Abril)”.

Os trilhos serão disponibilizados aqui e há informação geral na página do município. A inscrição é gratuita mas obrigatória e há brindes para os participantes mais activos.