Departamento de Justiça dos EUA pressionado a acusar Trump de crimes na invasão do Capitólio

Juiz norte-americano diz ser “provável” que o ex-Presidente norte-americano tenha violado a lei que enquadra a cerimónia do Congresso de 6 de Janeiro de 2021. Declaração segue-se à decisão, tomada por outro juiz, de que Trump não está imune a processos nos tribunais.

A pressão para que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abre um processo-crime contra Donald Trump aumentou de forma significativa esta semana. Na segunda-feira, e pela segunda vez desde meados de Fevereiro, um juiz federal dos EUA sugeriu que há provas suficientes para levar o ex-Presidente norte-americano a responder em tribunal pelo seu papel na invasão do Capitólio — poucos dias depois de um ex-procurador, especialista em crimes de colarinho branco, ter afirmado que Trump cometeu “vários crimes” em Nova Iorque relacionados com as suas finanças pessoais.