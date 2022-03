Ex-procurador afirma que Trump cometeu “vários crimes” em Nova Iorque

Mark Pomerantz, um dos responsáveis pelas investigações sobre as actividades financeiras de Donald Trump, demitiu-se em rota de colisão com o novo procurador de Manhattan. Na carta de demissão, acusa o seu novo chefe de suspender as investigações.

O advogado norte-americano Mark Pomerantz, um especialista em crimes de colarinho branco e ex-responsável pela investigação sobre as actividades financeiras de Donald Trump em Nova Iorque, afirma que o ex-Presidente dos Estados Unidos cometeu “vários crimes” relacionados com as suas finanças pessoais, e que podem ser provados em tribunal. Pomerantz, que abandonou as investigações em Fevereiro, acusa o novo procurador de Manhattan de não querer formalizar uma acusação criminal contra Trump, o que considera ser “contrário ao interesse público”.