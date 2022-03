Um apuramento com uma mão-cheia de soluços

Mesmo que Portugal tivesse conseguido a qualificação directa para o Mundial, não se teria livrado de alguns sustos durante a fase de grupos. O filme do apuramento nacional para o certame do Qatar.

A selecção portuguesa está no Mundial 2022 e prosperou quando foi obrigada a horas extras num play-off – se é play-off, é para Portugal, que nunca falha nesta fase. Mas mesmo que tivesse conseguido o apuramento directo, não se teria livrado de uma mão-cheia de sustos durante a fase de grupos. Aqui fica o filme do apuramento nacional para o torneio do Qatar.

Com ajuda externa

24 de Março de 2021: Portugal-Azerbaijão (1-0)

Foto

Portugal recebeu o Azerbaijão em casa emprestada, o estádio da Juventus, e precisou de “ajuda externa”. Foi um autogolo do azerbaijano Medvedev que valeu o magro triunfo.

Sem ajuda externa

27 de Março de 2021: Sérvia-Portugal (2-2)

Se Portugal tivesse ficado de fora deste Mundial, provavelmente o árbitro neerlandês Danny Mekkelie voltaria a estar na berlinda. Cristiano Ronaldo introduziu a bola na baliza dos sérvios, mas o árbitro assistente não conseguiu analisar o lance a preceito. Sem VAR (algo que, entretanto, mudou), o resultado ficou-se mesmo pelo 2-2. Ainda assim, Portugal pode queixar-se de si próprio, tal foi a negridão da segunda parte, depois do brilhantismo da primeira, que lhe valeu um 2-0.

Foto

Um valente susto

30 de Março de 2021: Luxemburgo-Portugal (1-3)

O Luxemburgo já não é o “saco de pancada” que foi durante muitos anos e chegou mesmo ao 1-0, num jogo em que Portugal estava a ser bastante incompetente. Valeram golos de Diogo Jota (terceiro em três jogos, os três de cabeça), Ronaldo e Palhinha.

Dia de São Cristiano

1 de Setembro de 2021: Portugal-República da Irlanda (2-1)

Foto

Ao quarto jogo, Portugal continuou sem ter uma partida tranquila. Foi difícil enganar os irlandeses e o susto foi ainda maior do que com o Luxemburgo. Portugal esteve a perder dos 45 aos 89 minutos, momento em que São Cristiano desceu à Terra. Ronaldo marcou aos 89 e aos 90+6’, com dois cabeceamentos, e Portugal venceu por 2-1.

Dia de não-Cristiano

7 de Setembro de 2021: Azerbaijão-Portugal (0-3)

Finalmente, um triunfo tranquilo. Curiosamente, foi sem Ronaldo que este desempenho surgiu, com a frágil selecção azerbaijana a ser derrotada por 3-0, com golos de Bernardo e André Silva, na primeira parte, e Diogo Jota, na segunda.

Foto

Final n. º1: com distinção

12 de Outubro de 2021: Portugal-Luxemburgo (5-0)

À entrada para três finais a caminho do Qatar – definição utilizada por Fernando Santos –, Portugal ultrapassou a primeira com distinção. O Algarve viu Ronaldo em dose tripla, os dois primeiros golos em pontapés de penálti que desbloquearam o jogo antes que o cenário se complicasse como aconteceu diante do Luxemburgo. Bruno Fernandes e Palhinha também marcaram.

Final n.º2: sem distinção

11 de Novembro de 2021: República da Irlanda-Portugal (0-0)

Foto

Foi tudo um zero. Zero golos marcados, zero golos sofridos, zero engenho e zero futebol. Em suma, zero motivos para Portugal se sentir orgulhoso. Uma exibição medíocre da selecção, que, ainda assim, subiu à liderança do grupo, confortável com a ideia de ainda receber a Sérvia para selar o apuramento.

Final n.º3, a destruição

14 de Novembro de 2021: Portugal-Sérvia (1-2)

Estava tudo montado para uma noite de glória. Um apuramento dependente de um singelo empate, o estádio talismã, a Luz cheia e um golo madrugador de Renato Sanches, logo aos 2’. Que mais faltava? Faltava qualidade de jogo. Portugal defendeu-se até não poder mais – e pôde pouco. Sofreu o empate aos 33’ e, aos 90’, levou um chuto de Mitrovic para longe do Mundial 2022.

Foto

O combate final. Primeiro assalto

24 de Março de 2022: Portugal-Turquia (3-1)

Obrigada a horas extras, a selecção teve de ultrapassar um play-off de dois jogos. Primeiro, com a Turquia, Fernando Santos fez uma alteração no modelo de jogo. Com Diogo Costa na baliza (mais capaz tecnicamente), Moutinho, Bruno e Bernardo no meio-campo (mais talento na zona de criação) e Otávio na direita (um ala mais associativo), Portugal foi bastante competente na primeira parte, até ao 2-0. Depois, como com a Sérvia, “colocou-se a jeito”. A Turquia reduziu e ainda falhou um penálti que teria sido dramático, mas Matheus Nunes “matou” o jogo e agendou o duelo com a Macedónia do Norte.

O combate final. Segundo assalto

29 de Março de 2022: Portugal-Macedónia do Norte (2-0)

Preparado para a organização e tenacidade defensiva do adversário, Portugal nem sempre foi uma equipa esclarecida, mas soube ser paciente. Mesmo sem criar em quantidade, começou por assustar com um remate de Cristiano Ronaldo, mas seria Bruno Fernandes a figura, ao inaugurar o marcador na primeira parte e ao fechar as contas na segunda. Um triunfo justo, sem sobressaltos, a carimbar o oitavo apuramento para a fase final de um Mundial.

Foto

Foto

Foto