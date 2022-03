Terça na TV: Shining, Tabucchi e uma maré negra na vizinhança

CINEMA

O Tédio

RTP1, 00h24

Baseado no livro homónimo de Alberto Moravia e dirigido por Cédric Kahn, conta a história de um professor de filosofia (Charles Berling) que se envolve com uma jovem chamada Cecilia, uma rapariga atraente e roliça que trabalhava como modelo para um pintor, que morreu enquanto fazia amor com ela. Quanto mais a relação entre eles se aprofunda, mais o desespero do filósofo aumenta.

Shining

Fox Movies, 1h06

Primorosa incursão de Stanley Kubrick ao cinema de terror, a partir de um livro de Stephen King. É um dos mais gelados e cerebrais filmes do cineasta, que elabora um estudo implacável sobre o isolamento, a paranóia e o desprezo, com um Jack Nicholson notável à frente do elenco.

SÉRIE

Boa Vizinhança

Fox Comedy, 22h30

Começa a segunda temporada da sitcom criada por Jim Reynolds, focada na relação entre dois vizinhos: um amigável e desejoso de se integrar na nova comunidade (Max Greenfield); outro desconfiado e opinativo (Cedric the Entertainer). Para ver de segunda a sexta.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Macedónia do Norte

RTP1, 19h35

Directo. A selecção portuguesa prossegue a busca pelo apuramento para o Mundial 2022. Depois de ter vencido a Turquia por 3-1, regressa ao Estádio do Dragão com a obrigação de bater a equipa Macedónia do Norte, que vem de uma vitória sobre a Itália que eliminou os transalpinos da competição.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 21h47

Directo. A constituição do novo Governo (que toma posse amanhã) e a sua adequação a desafios como a recuperação económica, depois do impacto da pandemia e face ao eclodir na Guerra na Ucrânia, ocupam o painel reunido para o debate moderado pelo jornalista Carlos Daniel.

DOCUMENTÁRIOS

Cars That Rock

Blaze, 22h

Por detrás de uma estrela de rock pode estar um aficionado dos motores. Que o diga Brian Johnson. A par do trabalho ao microfone dos AC/DC, foi alimentando a paixão de coleccionar carros, conhecer as suas histórias e até entrar em corridas. É essa paixão que partilha enquanto anfitrião desta série que hoje entra na terceira temporada.

Se de Tudo Fica Um Pouco. No Rasto de Antonio Tabucchi

RTP2, 23h24

Estreia. Diego Perucci assina este documentário sobre Antonio Tabucchi (1943-2012). Aborda a vida e obra do escritor a partir dos lugares onde viveu, num eixo que vai da Itália natal até Paris, passando por Portugal, que tinha como seu país de adopção. A viagem é enriquecida por depoimentos de familiares, amigos, pares e outras pessoas personalidades tocadas pelo talento e intelecto do homem que assinou Afirma Pereira ou Nocturno Indiano.

Operação Maré Negra: A Travessia Suicida

RTP1, 23h39

Estreia. Ao longo de quatro episódios são explicados os acontecimentos reais que inspiraram a série de ficção homónima, de produção luso-espanhola, que chegou recentemente ao canal público, depois de se ter estreado na Amazon Prime Video: a história do submarino carregado de droga que passou por Portugal e foi interceptado na Galiza em 2019. A docu-série é realizada pelo colombiano Luis Avilé.

MÚSICA

+380: Concerto pela Ucrânia

RTP Palco, 19h

Directo. Mário Laginha, Cristina Branco, Filipe Raposo, Ricardo Ribeiro, Salvador Sobral, André Santos, Júlio Resende, Peu Madureira, Ricardo Toscano, João Barradas, Bruno Pernadas, Margarida Campelo, Filipe Melo, João Moreira, Daniel Bernardes, Desidério Lázaro e Joana Gama participam neste espectáculo solidário, cujas receitas revertem, na totalidade, para a Cruz Vermelha Portuguesa. É promovido pelo Centro Cultural de Belém, onde está a decorrer, até 30 de Março, uma campanha de recolha de bens no âmbito de uma “ponte cultural e solidária entre Lviv e Belém”.