Guerra de software

Numa tarde primaveril em 1966, aquilo que seria a identidade ecológica anti-nacionalista hippie nascia, num telhado em São Francisco, da comunhão entre Stewart Brand e 100 microgramas de LSD. O célebre autor, envolto na experiência do alcalóide, contemplava o horizonte quando fora atingido por uma epifania: ao vermos a terra num ângulo plano, somos iludidos pela sua infinidade; se ao menos víssemos a terra como unidade — do espaço — teríamos noção da sua inseparabilidade e finitude.

Yuval Noah Harari não é estranho a epifanias, creditando a sua perspectiva a experiências meditativas. Harari tornar-se-ia reverenciado em Silicon Valley pela sua visão de cultura enquanto tecnologia motora de acontecimentos humanos. Conceitos como banco, direitos humanos ou França tornam-se entidades mentais, construídas por narrativas colectivas, sem equivalentes no mundo das coisas, unidas pela história que um grupo conta quanto à sua validez. Na comunidade tech, cultura como software não é novidade, Geert Hofstede, da IBM, já o publicara nos anos 90.

Na ciência, o modelo computacional da mente tem adeptos tão populares como Steven Pinker ou Noam Chomsky (foram, aliás, paralelismos computacionais com a mente que originaram o movimento Cognitivista, revolucionando tanto psicologia e neurociência). No entanto, aplicado à política, pousa implicações desconfortáveis. Nós, Sapiens veículos de cultura, estaríamos tão dependente do tipo de software que corremos como uma start-up, para o sucesso em concorrência contra semelhantes. Hoje, talvez pelo poder lógico da revolução iniciada por Brand — numa era de desafios globais transfronteiriços — e reforçado pela social media (que cresceu no ambiente cultural de São Francisco), “nacionalismo” é um software geralmente visto como ultrapassado, não raramente usado como termo depreciativo de teor racista.

No entanto, as features basilares deste software são “soberania territorial sobre a terra mãe, por um grupo de cultura, língua e etnia partilhado”. Aqueles que não estão a lutar directamente pelas próprias casas ou integridade física corpórea, estão a lutar pela Ucrânia enquanto nação, correndo o software nacionalista a que se torce o nariz em Silicon Valley. Sendo software meramente operacional, despido de valores morais inerentes; e sendo conceitos apenas atributos para variáveis, torna-se sedutor definir progresso como “ausência de sofrimento e grau de liberdade garantida”.

É permitido assim comparar softwares somente pelas consequências geradas quando instalado. Não havendo nenhum país islâmico democrático ou denominado “livre” pelo Freedom in the World Index, seria supostamente possível extrapolar o valor do islâmico face às duas variáveis atribuídas a “progresso”. Contudo, por enquanto na Europa, esta visão utilitária tecnologista não transparece em nenhuma das duas perspectivas em jogo: a esquerda não está disponível para limitar ou admitir que existe software que compromete o funcionamento de instituições baseadas em tolerância e liberdade de expressão; enquanto a direita confunde tradição e identidade étnica (hardware?) com o software em si mesmo.

Tornar-se-ia sim, tangível, ao leitor europeu, a presença de uma guerra de softwares, na forma de propaganda empurrada pelos blocos totalitários — habitualmente desconstruída na imprensa livre — mas também pela falta de vontade do ocidente democrático em meditar sobre o papel do Batalhão de Azov, representantes de um expoente inaceitável desse software nacionalista (associados a tortura e limpeza étnica).