Yuval Noah Harari: “Se Putin vencer, haverá uma era negra de guerra e sofrimento no mundo”

Em entrevista ao PÚBLICO, o historiador diz que, para derrotar a Rússia, o Ocidente deve lançar um “Projecto Manhattan Verde”. “Putin julga que pode escapar impune à sua agressão porque pensa que pode sempre contar com o petróleo e o gás para lhe fornecer dinheiro.”

Escreveu, num artigo de opinião no PÚBLICO, que “a guerra na Ucrânia vai moldar o futuro do mundo inteiro”. O historiador israelita Yuval Noah Harari, autor do best-seller Sapiens – História Breve da Humanidade, diz, numa entrevista por email, que “esta guerra é verdadeiramente o trabalho de apenas uma pessoa. Não é a guerra da Rússia, é a guerra de Putin. O sofrimento de milhões deve-se à ambição cruel de uma só pessoa.”