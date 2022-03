Presidente do SIRESP afastada do cargo

A presidente do conselho de administração do SIRESP, S.A., Sandra Perdigão Neves, não vai ver renovada a comissão de serviço para continuar nestas funções, e que já tinha terminado em Dezembro. A decisão da ministra Francisca Van Dunem, à frente do Ministério da Administração Interna (MAI) até à posse do novo Governo, prende-se com eventuais conflitos de interesse. A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias, que adianta ainda que o novo presidente do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) será o brigadeiro-general Paulo Viegas Nunes.

A substituição de Sandra Perdigão Neves, que foi quadro de topo da Altice antes de assumir funções no SIRESP, surge depois de já ter sido ordenada a substituição de um consultor do MAI, para questões relacionadas com o SIRESP. Helder Santos tinha sido representante da Motorola até 2017, antes de ser contratado pelo ministério, em 2018. As duas empresas em causa, Altice e Motorola, são os dois maiores fornecedores de serviços e tecnologia ao SIRESP e também concorrentes ao futuro concurso para esta empresa pública, lembra o DN.

Uma fonte oficial do MAI, citada pelo diário, confirmou que não se previa “a renovação da comissão de serviço da actual presidente, em face da intervenção já anunciada pelo executivo de eliminar todas as situações que favoreçam uma leitura de conflito de interesses, no concurso público a lançar em breve”. Esta decisão seria confirmada na noite de sexta-feira, durante a assembleia-geral do Ministério das Finanças, que tutela o SIRESP.

A Altice já veio entretanto frisar que a presidente cessante do SIRESP “não tem qualquer ligação” à empresa, nem “nunca teve durante o exercício das suas funções”.

Mas para que não haja lugar a qualquer suspeita, o sistema ficará agora sob a liderança do homem que estava à frente da Direcção de Comunicações e Sistemas de Informação do Exército e que conta, no seu historial, com a nomeação como Comandante da NATO Communications and Information Systems School (Itália-Latina) e, já depois disso, como Acting Director da NATO Communications and Information Academy (Portugal-Oeiras).