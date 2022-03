Dividir megaprocessos em fatias “seria o caos perfeito”, critica procurador da Operação Marquês

Levada à letra, a nova lei anticorrupção seria uma sentença de morte para todos os megaprocessos. Quem o diz é um dos procuradores da Operação Marquês, Vítor Pinto, no Congresso do Ministério Público que termina este sábado em Vilamoura, e as suas preocupações foram partilhadas pela procuradora jubilada Maria José Morgado.

Em causa está a nova disposição legal segundo a qual o juiz de instrução de um megaprocesso será obrigado a dividi-lo em fatias quando antecipar que não será possível terminar a sua fase instrutória no prazo máximo de quatro meses. “Não conheço nenhum megaprocesso em que isso seja possível”, observou Vítor Pinto, que classifica a medida como “uma violenta machadada” nos casos mais complexos. Que, no limite, dificultaria muito ou impossibilitaria mesmo condenações de arguidos que à partida eram previsíveis.

“Esta lei não resolve nada em termos de celeridade, eficácia e descoberta da verdade”, lamenta o magistrado, que diz que os megaprocessos estão a ser “torpedeados” sem que disso resultem vantagens. Espera agora Vítor Pinto que os juízes de instrução revelem bom senso na aplicação desta norma. Caso contrário, “seria o caos perfeito, com a total desarticulação” do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público durante as investigações.

Uma vez ordenada a chamada separação processual, como será levada a cabo esta divisão? “Um processo por arguido, quando são por exemplo 28? Um processo por crime?”, quando podemos estar a falar de centenas deles, interroga o mesmo magistrado.

Para Vítor Pinto, seria preferível reduzir ao máximo a fase instrutória dos processos e instaurar os chamados acordos de sentença – uma solução usada em muitos países para premiar os arguidos que confessam os seus crimes, mas que o Parlamento português rejeitou.

“As novas regras de conexão processual podem ser uma derrocada do processo penal” tal como o conhecemos, lamentou também Maria José Morgado, que fala mesmo na “maldição dos quatro meses”. A magistrada interroga-se sobre o que pode suceder a casos como o do BES ou o Lex, que envolve o ex-juiz Rui Rangel, se esta regra lhes for aplicada. “A questão parece perigosa. Se a lei for de aplicação imediata, podemos ter problemas. Um processo pode transformar-se numa dezena de processos.”