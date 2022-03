Festival de Gastronomia do Maranho regressa à Sertã em Julho

Festival do maranho está de regresso à Sertã com mais restaurantes aderentes e maior destaque às tradições e costumes locais, entre outras novidades.

O Festival de Gastronomia do Maranho regressa à Sertã de 14 a 17 de Julho, com “uma aposta reforçada na gastronomia, com mais restaurantes aderentes, com associações locais em destaque, mais relevo aos costumes e tradições locais, novas áreas expositivas e todo um novo planeamento do espaço”.

“Será um grande evento de promoção da gastronomia local, divulgação das potencialidades turísticas do concelho e um evento importante para o reforço da identidade do concelho”, afirma o presidente do município da Sertã, Carlos Miranda, em nota de imprensa.

Para além dos diversos atractivos do concelho, o autarca destaca o maranho como sendo “a maior marca, o grande emblema em matéria de gastronomia” da Sertã. “Vamos também dar um novo destaque às freguesias do concelho e descentralizar as actividades. Vamos ter quatro dias muito preenchidos, desde manhã até à noite”, conclui.

O maranho é uma iguaria que surgiu há mais de 200 anos e cuja base é a carne de cabra e/ou de ovelha, animais cuja criação é muito frequente por todo o concelho da Sertã. Entram ainda na confecção do prato ingredientes como presunto, chouriço, hortelã, arroz, sal e vinho branco. Ganhou fama, sobretudo, durante o século XX, e era um prato habitual nos dias de festa.