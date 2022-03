Costa Silva, um ministro à procura do “equilíbrio virtuoso entre Estado e mercado”

António Costa Silva, que na próxima semana tomará posse como ministro da Economia e do Mar, vai ser um caso raro de análise. É um dos estreantes no Governo e nenhum outro membro do novo executivo de António Costa tem falado e publicado tanto sobre as suas áreas de intervenção. Provavelmente, é também o único de quem, em tempos mais recentes, se ouviram críticas em público a um governo de António Costa.