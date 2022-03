Sexta na TV: regresso à casa de Amália e à Idade do Gelo, entre vampiros e faraós

CINEMA

12 Anos Escravo

Hollywood, 21h30

EUA, 1841. Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), um negro livre, é raptado e feito escravo. É comprado pelo dono de uma plantação no Louisiana, onde passará 12 anos até ser libertado. Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Brad Pitt, Paul Giamatti e Paul Dano juntam-se ao elenco deste drama histórico e biográfico, realizado por Steve McQueen e triplamente oscarizado.

Drácula de Bram Stoker

Cinemundo, 22h35

Realizado por Francis Ford Coppola e baseado na obra literária de Bram Stoker, relata a viagem do príncipe Vlad (Gary Oldman), da sua fortaleza na Transilvânia a uma Londres fascinada pelo animatógrafo, em busca da sua noiva que, pressente ele, reencarnou em Mina (Winona Ryder). Esta arrepiante história de amor é interpretada por um elenco de luxo, que conta ainda com Anthony Hopkins e Keanu Reeves. Ganhou três Óscares: melhor guarda-roupa, caracterização e som.

Orphea

RTP2, 22h59

Uma reinvenção do mito grego de Orfeu e Eurídice ao som do rock’n’roll e com os bairros pobres da cidade de Manila como pano de fundo. Desta vez, Orfeu é Orphea (Lilith Stangenberg), uma mulher que desce ao mundo subterrâneo para resgatar Euridiko (Ian Madrigal), o seu amado morto. O filme, apresentado em competição no Festival de Cinema de Berlim, é realizado pelo alemão Alexander Kluge e o filipino Khavn de la Cruz, que escrevem o argumento em colaboração com Douglas Candano.

Peregrinação

RTP1, 1h06

Fernão Mendes Pinto ficou conhecido pela obra autobiográfica Peregrinação, em que relata uma das viagens feitas pelos portugueses ao Oriente. Com assinatura de João Botelho, este filme recria as aventuras contadas nesta obra maior da história da literatura portuguesa. Filmado na China, no Japão, na Índia, na Malásia, no Vietname e em Portugal, tem o actor Cláudio da Silva como protagonista. É acompanhado no elenco por Cassiano Carneiro, Pedro Inês, Catarina Wallenstein, Maya Booth, Rui Morrison, Jani Zhao e Zia Soares, entre outros.

SÉRIE

Pachinko

Apple TV+, streaming

Criada por Soo Hugh, esta série adapta o romance homónimo de Min Jin Lee, um best-seller que traça o percurso de quatro gerações de uma família de imigrantes coreanos que abandonam a sua terra, com a oscarizada Youn Yuh-jung no centro de tudo. Kogonada, o cineasta americano nascido na Coreia do Sul, e o actor tornado realizador Justin Chon, estão atrás das câmaras.

DOCUMENTÁRIOS

O Grande Museu Egípcio: Uma Obra Faraónica

RTP2, 20h39

Estreia. Visita guiada a um projecto de construção faraónico no planalto de Gizé, com inauguração anunciada para o último trimestre de 2022, depois de anos de adiamentos sucessivos. Quando abrir as portas, o Grande Museu Egípcio será o maior complexo museológico de arqueologia do mundo. Os visitantes serão recebidos, à entrada, pela estátua colossal de Ramsés II. Lá dentro, encontrarão mais de 100 mil artefactos, incluindo o sarcófago restaurado de Tutankhamon.

Lords do Mar

Blaze, 22h

Estreia. O programa segue Matt e Robin Lohnes, os irmãos que conduzem os destinos da Dominion Diving. Esta empresa familiar dedica-se, há 50 anos, a resgatar e recuperar tesouros submersos, mesmo que por vezes tenha de enfrentar situações tão adversas que “um simples erro pode significar a diferença entre a vida e a morte”, sublinha a sinopse.

TALK-SHOW

Em Casa d’Amália

RTP1, 22h42

Estreia da terceira temporada. Manuel Alegre, Paulo de Carvalho, Agir, Rita Guerra, André Amaro, José Manuel Neto e Carlos Manuel Proença são os convidados do primeiro dos 13 novos episódios. A porta verde do número 193 da Rua de São Bento torna então a abrir-se a conversas, histórias, músicas e memórias desfiadas em tertúlias como aquelas que a própria Amália promovia em sua casa, aqui com José Gonçalez como anfitrião.

INFANTIL

A Idade do Gelo: As Aventuras de Buck

Disney+, streaming

Estreia do sexto filme da saga de animação passada na pré-história e protagonizada por animais que invariavelmente fogem de alguma forma de destruição iminente, com muito humor à mistura. Desta vez, retornam ao “mundo perdido” onde vive o destemido e algo obsessivo Buck, a doninha de pala no olho e punhal de dente de dinossauro na mão que surgiu pela primeira vez no terceiro capítulo. É ele a estrela da história realizada por John C. Donkin.