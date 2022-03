Partidos criticam orgânica e nomes do novo Governo: “Mais do mesmo”, Mar desvalorizado, Medina com mau passado

A nova orgânica e composição do Governo conhecida na quarta-feira ao fim da tarde já está a ser alvo de críticas dos partidos e ainda nem entrou em funções. A repetição de alguns nomes que já estariam “esgotados”, a escolha de outros que não terão o perfil mais indicado para a pasta, a menorização do sector do Mar são alguns dos problemas apontados pelos partidos sobre a equipa de ministros e a nova organização do executivo que António Costa indicou ao Presidente da República.

A Iniciativa Liberal aponta desde logo o dedo à forma como os nomes foram conhecidos – divulgados pela comunicação social antes do encontro de Costa com Marcelo, o que “revela a propensão [do primeiro-ministro] para não respeitar o processo institucional com o Presidente”, mas também considera que a equipa “continua a ser muito extensa”.

“Há um conjunto de ministros já fragilizados politicamente”, afirmou Rui Rocha, novo deputado da IL, aos jornalistas, apontando os casos de Marta Temido ("pela relação muito difícil e degradada com os profissionais de saúde”), Pedro Nuno Santos (devido ao dossier da TAP), Gomes Cravinho ("sem condições na pasta da Defesa passa para um MNE diminuído"), e Fernando Medina (por causa da comunicação à Rússia dos nomes dos activistas).

Daí que o deputado aponte uma “degradação do capital político” do Governo e critique o facto de António Costa ter levado para ministros “todos os possíveis pretendentes à sucessão”, como se de uma “montra” se tratasse. “Quando se pedia uma equipa de transformação e reformas estruturais, aposta-se na continuidade: é mais do mesmo e isso é de menos para o que Portugal precisa.”

PAN contra redução do Mar a secretaria de Estado

A preocupação de Inês de Sousa Real, líder do PAN começa no sector do Mar e vai até às Finanças – neste último caso com o mesmo argumento da Iniciativa Liberal sobre o comportamento de Medina, mas acrescentando outros: a falta de “capacidade de diálogo” que mostrou na Câmara de Lisboa e “que é fundamental” num ministro das Finanças, que condiciona todos os outros, e o facto de ser político e não alguém com “capacidade técnica” como os antecessores João Leão e Mário Centeno, o que “pode pôr em causa o equilíbrio das contas públicas”.

O facto de o Mar deixar de ser ministério e ficar reduzido a secretaria de Estado integrada na Economia poderá retirar ao sector muita da importância em termos económicos e também ambientais, avisam o PAN e o Livre. Sousa Real realça que o país vai receber a conferência mundial dos oceanos em Junho e que isto é mau presságio, mas deseja que essa reorganização seja pelo menos sintomática de que “a economia tem que marcar o passo das alterações climáticas e não apenas numa perspectiva economicista”, e que o novo ministro leve em conta as preocupações que o PAN lhe deixou aquando da preparação do PRR.

Outra preocupação do PAN é o facto de o Ambiente e a Energia estarem concentrados na mesma secretaria de Estado, receando atropelos entre as duas áreas e até com uma esperada sobreposição dos interesses económicos da energia sobre o ambiente.