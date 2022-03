Como gerir o maior risco de todos: a incerteza

Há uma grande diferença entre risco e incerteza, e cada um requer diferentes estratégias para serem enfrentados. O risco pode ser gerido com alguma segurança, já a incerteza exige flexibilidade.

Estes são tempos incertos, mas nunca vivemos com tão pouco risco. Esta afirmação pode parecer idiota quando ainda estamos a sair de uma pandemia, que interrompeu as nossas vidas de inúmeras maneiras, e podemos estar à beira da Terceira Guerra Mundial. Mas há uma grande diferença entre risco e incerteza, e cada um requer diferentes estratégias para serem enfrentados. O risco pode ser gerido com alguma segurança, já a incerteza exige flexibilidade.