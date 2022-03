Em Abril, vinhos mil, diz a Tua Vinharia

Em Abril, vinhos mil. Quem o diz é a Tua Vinharia, que três anos depois de se ter instalado na Póvoa de Varzim apresenta um programa de actividades que vai muito para além do espaço de uma tradicional garrafeira. No âmbito do evento “Há Vinho na Póvoa”, sugerem jantares vínicos, provas de vinho, uma tertúlia, uma visita a campos masseira (terrenos agrícolas “enterrados” na areia na forma das tradicionais masseiras) e a exposição O Vinho Ilustrado, que estrategicamente faz a ponte entre vários locais onde é possível provar vinho entre outras iguarias.

Bicho Pão, Adega São Sebastião, Barracuda Mar, Ritz Café, Sailors Man e Arlecchino. Para além da garrafeira, são estes os espaços assinalados no mapa do programa, sete pólos onde durante um mês vai estar exposta publicidade ilustrada — desde o início do século XX até aos anos 70 —, cartazes, panfletos/brochuras e rótulos alusivos ao mundo português do vinho, parte de uma colecção de Mário Linhares, responsável pelo projecto Ontem - Histórias Contadas. “Existia um cuidado muito grande na ilustração de publicidade que começou a perder relevância no fim dos anos 60, início dos anos 70, com o desenvolvimento da técnica fotográfica. Esse lado da ilustração perdeu-se do ponto de vista artístico e plástico, perdeu-se essa riqueza”, explica Mário Linhares, coleccionador cuja missão é também a de “preservar e divulgar” o património histórico e cultural português.

Foto Projecto Ontem - Histórias Contadas

Entre o espólio estarão por exemplo trabalhos de Mário Costa, artista com um “trabalho particularmente interessante” ao serviço do Estado Novo, panfletos das diferentes regiões vinícolas, um mapa ilustrado com as diferentes regiões e respectivos trajes regionais e ainda um livro Vinhos de Portugal - Regiões Vinícolas.

A inauguração da exposição O Vinho Ilustrado acontece no dia 2 de Abril (pelas 17h) em simultâneo nos diferentes espaços com direito a prova de vinhos e presença de alguns produtores: Dardas, Caves da Cerca, Quinta da Pegadinha, Quinta de São Gião e Adega Cooperativa do Pico.

Para a tertúlia (a 30 de Abril, no salão nobre do Clube Naval Povoense) foram convidados cinco produtores de vinho para conversar sobre que vinho gostamos de beber e porquê. A visita aos campos masseira (16h do dia 23; inscrições no número 914439900]) será conduzida por Ricardo Garrido, produtor do vinho Tubarão.

Foto Projecto Ontem - Histórias Contadas

Com este evento a Tua Vinharia pretende fazer aquilo a que se propôs desde o início: ‘’Juntar pessoas à volta da mesa, ou de ilustrações do século passado, para falar sobre vinho’’.