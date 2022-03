O dia em que Bob descobriu outro Bob e assim fez História

Talvez se lembrem da capa: um rapaz com uma boina de bombazina, casaco de camurça, olhar penetrante e um leve sorriso vagamente irónico ou trocista, as mãos a agarrarem o braço da guitarra e, a vermelho, apenas um nome (o dele) e os títulos de 13 canções, das quais o cantor só escrevera duas. O disco (um LP) foi editado em 19 de Março de 1962, fez no passado domingo sessenta anos, e não vendeu o que esperavam. Na editora, o cantor passou a ser conhecido, nos corredores, como “a maluquice” de quem o produziu. Uma excentricidade sem proveito. Até que, passados menos de dois anos, o cantor ganhou “roda livre”, surgiu Freewheling e o mundo da música curvava-se ao génio de Bob Dylan.