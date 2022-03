Lidando com passados problemáticos – Alemanha e Rússia

A 27 de fevereiro último, o Bundestag alemão acolheu uma sessão que, sem exagero, podemos designar de histórica – Zeitenwende (uma “mudança de era") foi a expressão empregue por vários comentadores para captar a transcendência do momento. Noutros tempos, o anúncio feito pelo chanceler Olaf Scholz de um aumento dos gastos com a defesa para mais de 2% do PIB teria porventura provocado ondas de choque em vários países europeus, trazendo de volta as memórias do expansionismo hitleriano.