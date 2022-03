Governos com luz verde para apoiar grandes consumidores de energia até dois milhões de euros

Comissão Europeia adoptou um novo quadro temporário de crise, que flexibiliza as regras de auxílio de Estado por causa da subida dos preços da energia e do impacto das sanções à Rússia. Apoios podem ascender aos 400 mil euros e, no caso dos sectores de uso energético intensivo, podem alcançar os 50 milhões de euros.

As empresas e indústrias de uso energético intensivo vão poder receber ajudas estatais para compensar uma parte dos seus custos adicionais extraordinários relacionados com a alta dos preços do gás e da electricidade ou a perturbação das cadeias de abastecimento por causa da guerra na Ucrânia, sob a forma de apoios directos à liquidez, empréstimos e garantias, em montantes que podem ascender aos 400 mil euros — e, no caso de alguns sectores específicos, podem chegar aos 50 milhões de euros para evitar a paragem da actividade.

A Comissão Europeia aprovou esta quarta-feira um novo quadro temporário de crise que autoriza os Estados-membros a usar a flexibilidade prevista nas regras de auxílio de Estado para apoiar os agentes económicos que estão a ser mais afectados pela subida do preço da energia e pelo impacto das sanções sectoriais que foram aplicadas pela União Europeia à Rússia (e as contra-sanções).

À semelhança do que já tinha feito em reacção à crise pandémica, Bruxelas decidiu invocar o artigo 107.º do Tratado de Funcionamento da UE, que no seu ponto 3 alínea b) prevê a adopção de medidas extraordinárias para os Estados-membros poderem remediar perturbações graves na sua actividade económica. Este quadro temporário ficará em vigor até ao fim do ano.

As medidas previstas pela Comissão passam pela atribuição de montantes limitados de auxílio às empresas que estão a ser mais penalizadas pelas consequências da guerra na Ucrânia, seja por causa do aumento dos preços da energia, seja pela disrupção das cadeias do abastecimento. Bruxelas autoriza os governos a distribuir apoios sob qualquer forma — podem ser subvenções, linhas de crédito, ou outros —, que em função das necessidades das empresas, e das regras que foram fixadas (exposição à crise, volume de negócios e custos energéticos), podem atingir um máximo de 400 mil euros por empresa. No caso de empresas do sector agrícola, pescas e aquicultura, os montantes estão limitados aos 35 mil euros.

Um outro eixo de apoios que estarão disponíveis para todas as empresas, direccionado especificamente à sua liquidez, passa pela concessão de garantias estatais e regimes de empréstimos bonificados, para cobrir as necessidades imediatas de tesouraria e ao mesmo tempo para garantir a continuação de investimentos. Mais uma vez, está previsto um limite para o montante máximo disponível, em função das necessidades operacionais de cada candidato.

Além destas medidas gerais, a Comissão aceitou conceder maior margem aos governos para apoiar as empresas e os sectores que são mais penalizados pelo actual contexto de volatilidade do mercado da energia. As empresas que são utilizadoras intensivas de energia podem receber ajudas (sob qualquer forma) para as compensar pelos custos adicionais resultantes da subida do preço do gás e da electricidade, até 30% dos custos elegíveis (definidos como o dobro dos custos médios de 2021) e até um máximo de dois milhões de euros.

Nestes sectores, há ainda um regime especial para as empresas que incorrem em perdas de exploração ou correm o risco de paralisação da actividade: nesses casos, os Estados-membros podem conceder apoios acima deste tecto máximo, que podem chegar aos 50 milhões de euros para os produtores de alumínio e outros metais, fibras de vidro, pasta de papel, adubos, hidrogénio e produtos químicos (para as outras empresas electro-intensivas de outros sectores, o tecto fica pelos 25 milhões). Tal como nos restantes casos, estes auxílios podem ser concedidos na forma de subvenções, empréstimos, ou noutras modalidades — e a Comissão estima que os governos estabeleçam condições ou contrapartidas, em termos de medidas de eficiência energética, recurso a energias renováveis, ou outras, nos seus regimes de apoio.