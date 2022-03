Governo junta Agricultura e Pescas em novo ministério da Alimentação

Na orgânica do próximo executivo liderado por António Costa, as Florestas não voltam ao ministério com sede no Terreiro do Paço hoje liderado por Maria do Céu Antunes. Mas a Alimentação ganha protagonismo.

O Ministério da Agricultura vai voltar a ter duas secretarias de Estado, passando a tutelar directamente as actividades económicas do sector primário, do mar ao campo. Com a designação de Ministério da Agricultura e da Alimentação, o ministério desde 2019 liderado por Maria do Céu Antunes vai ganhar na próxima legislatura uma Secretaria de Estado das Pescas, que se separam do Mar - área que deixa de ter ministério afecto e passa agora a estar sob a pasta da Economia com secretaria de Estado própria.