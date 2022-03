Rosalía: a transformação como sinónimo de liberdade

Não é de agora que Rosalía se apresenta ao mundo com uma certeza imperturbável em relação à música que pretende explorar. Já aos 23 anos, quando o Ípsilon a encontrou em Barcelona, por alturas do lançamento de Los Ángeles e antes de se estrear em palcos portugueses no Theatro Circo, em Braga, era evidente que a sua epifania adolescente ao escutar a voz indomada de Camarón de la Isla a invadir um parque da cidade (a partir das colunas de um carro estacionado, de portas escancaradas e volume exagerado), não lhe oferecera um molde ao qual se devia ajustar. Dessas mesmas colunas de onde saltara Camarón, vinham sons de hip-hop e reggaetón, música partilhada por prazer e sem ser engaiolada em géneros.